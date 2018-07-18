Алена Водонаева оправдала Бузову в скандале с блогерами и розыгрышем

Алена Водонаева проанализировала случившийся инцидент с розыгрышем авто, в котором была задействована Ольга Бузова. Певица и ведущая «Дом-2» рекламировала конкурс блогеров, которые потом обвинили ее в обмане.

Водонаева считает, что Бузовой «просто не повезло», хоть она и смогла оправдаться и достойно выйти из ситуации. Певица оказалась замешана в скандале с блогерами и розыгрышами, а это, считает Водонаева, может негативно сказаться на дальнейшей ее репутации.

В целом, Водонаева оправдала Бузову, так как считает, что такое могло приключиться с каждым. Якобы, ведущая «Дом-2» не планировала обманывать пользователей и становиться мошенницей. Бузовой нужно было попросту лучше проверить организаторов на честность и быть внимательнее к подобным предложениям.

Однако, Алена Водонаева также считает, что популярные блогеры должны не соглашаться рекламировать «лохотроны». Она утверждает, что популярные люди в Instagram часто обманывают своих поклонников, а пользователи продолжают им верить.

Ранее уже сообщалось, что несмотря на все скандалы вокруг розыгрыша Бузова определила победительницу и подарила ей машину. Помимо этого, звезда наняла известного адвоката и заявила, что готова отстаивать свое честное имя в суде.