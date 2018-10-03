Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Сегодня, 17:12 \\ Шоу-бизнес

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

Сообщается, что Светлана Рожкова оповестила своих поклонников о тяжёлом заболевании, но точный диагноз называть не стала - о нём знали только близкие звезды. В социальных сетях сразу же заговорили об онкологическом недуге. Однако сейчас она решила раскрыть тайну - оказывается, она страдает от смертельной болезни печени.

Такой диагноз, как билиарный цирроз, подразумевает отторжение органа иммунной системой. Также уточняется, что заболевание является довольно редким, который в большинстве случаев не поддаётся лечению. Несмотря на то, что Светлана не намерена опускать руки, стало понятно, что лечение будет крайне изнурительным и победить болезнь будет крайне сложно.

Из-за недуга Рожкова остановила гастрольную деятельность, а дальнейшая карьера покрыта туманом. Однако артистка пытается наслаждаться каждым моментом, настраивая себя на положительный лад.

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Автор - Татьяна Сазонова
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