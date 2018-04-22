«Метастазы пошли по всему телу»: Родственники рассказали о последних днях жизни Валентины Толкуновой

Младший брат известной певицы, скончавшейся в 2010 году, раскрыл подробности болезни Валентины Толкуновой. Артистка до последних дней боролась за жизнь и не хотела сдаваться.

Родственники Валентины Толкуновой до сих пор скорбят по усопшей певице. Младший брат артистки и его жена рассказали, как легендарная исполнительница оказалась в больнице и раскрыли подробности о последних днях ее жизни.

Как известно, в 1992 году у Валентины Толкуновой нашли рак груди. Ее прооперировали, однако певица не стала проходить курс химиотерапии. Артистка боялась, что из-за лекарств она лишится волос и больше не сможет выступать на сцене. Казалось, что болезнь отступила. Однако, в 2006 году онкология снова дала о себе знать. Тогда уже Толкунова согласилась на «химию» и ей провели операцию.

Через 3 года Валентина Толкунова стала жаловаться на постоянную головную боль. Врачи провели обследование и выяснили, что у певицы рак мозга. В 2010 году у артистки стали неметь руки и ноги. Во время концерта в Могилеве Валентина Толкунова упала прямо на сцене. Сергей Толкунов, ее младший брат, унес певицу. Ее нужно было срочно госпитализировать в Москву, но везти ее самолетом или поездом было крайне опасно. Для Толкуновой из Москвы прислали реанимобиль.

Валентине Толкуновой резко стало еще хуже. Певица оказалась в реанимации. «Метастазы пошли по всему телу», - рассказывают родственники артистки. К умирающей Толкуновой не пускали родных, к ней позволили зайти лишь священнику. 22 марта 2010 года певица умерла. По словам жены брата артистки, Толкунова до последнего старалась выглядеть красивой. Уже в больнице у нее были распущены волосы, а подруги всегда делали ей маникюр, даже когда та с трудом вставала с кровати.