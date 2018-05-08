Певица Нюша выложила совместное фото с мужем на море

Известная певица Нюша, которая находится в положении, отправилась вместе с мужем на отдых заграницу. В своих социальных сетях певица часто выкладывает фотографии под солнышком на море. Также появилось совместное фото с Игорем Сивовым, который является мужем девушки. В данном фото супруг старается показать всю нежность и любовь к своей жене, а вокруг влюбленных пляж и горячий песок.

Еще в первых числах лета исполнительница официально заявила о том, что ждет первого ребенка. С того момента, поклонники постоянно наблюдают за певицей в социальных сетях и считают сроки. Некоторые даже предполагают, что малыш появится на свет в ноябре.

Также фанаты стараются определить пол малыша. Мнения людей расходятся в этом плане, большинство думает, что появится мальчик, потому что беременность очень изменила Нюшу в хорошую сторону. Девушка выглядит прекрасно. Зачастую, девочки отнимают красоту у матерей, а девушка только хорошеет с каждым днем. Но есть и те, кто считает, что молодая мама ждет двойню.

Поклонники заваливают Нюшу приятными комментариями на ото с мужем. Они считают, что пара очень красиво смотрится, а также, что беременность очень к лицу молодой маме.

Ранее певица Нюша дала первое интервью, в котором сообщила о беременности и карьере. Также девушка подробнее рассказала о новой композиции «Таю» и о будущих планах в карьере.