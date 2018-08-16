Поклонники певицы Пелагеи перестали её узнавать

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Стало известно о внешних изменениях известной российской исполнительницы.

Так, в рамках шоу "Вечерний Ургант" раскритиковали певицу Пелагею после очередного вмешательства пластических хирургов. На гостевом диванчике она сидела не с возлюбленным, а в компании победительницы проекта "Голос. 60+" Лидией Музалевой, чьей наставницей была звезда. Так, пользователи Сети, в том числе поклонники, перестали её узнавать.

Обсуждение началось после появления публикации в социальной сети Instagram от супруга Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина - на фотографиях заметили, что исполнительница каким-то образом изменила лицо. Некоторые назвали это неудачным макияжем, однако большинство пользователей сошлись во мнении, что знаменитость сделала пластическую операцию по подтяжке лица и поставила новые виниры. В связи с этим комментаторы начали сравнивать улыбку Пелагеи с лошадиной.

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Автор - Татьяна Сазонова
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