Поклонники певицы Пелагеи перестали её узнавать

Стало известно о внешних изменениях известной российской исполнительницы.

Так, в рамках шоу "Вечерний Ургант" раскритиковали певицу Пелагею после очередного вмешательства пластических хирургов. На гостевом диванчике она сидела не с возлюбленным, а в компании победительницы проекта "Голос. 60+" Лидией Музалевой, чьей наставницей была звезда. Так, пользователи Сети, в том числе поклонники, перестали её узнавать.

Обсуждение началось после появления публикации в социальной сети Instagram от супруга Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина - на фотографиях заметили, что исполнительница каким-то образом изменила лицо. Некоторые назвали это неудачным макияжем, однако большинство пользователей сошлись во мнении, что знаменитость сделала пластическую операцию по подтяжке лица и поставила новые виниры. В связи с этим комментаторы начали сравнивать улыбку Пелагеи с лошадиной.