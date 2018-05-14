На новом фото Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли‍

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Многие поклонники считают, что после родов модель стала выглядеть еще лучше и красивее. На новом же снимке она предстала в образе "роковой красотки", в котором она еще не была замечена.

 Репутация российской 24-летней супермодели Анастасии Костенко до сих пор остается довольно скандальной. В целом, она никогда не устраивала публичных перепалок, однако поклонники телеведущей Ольги Бузовой еще долго будут помнить то, что она начала роман с Дмитрием Тарасовым сразу после его развода.

 Сейчас на официальной странице модели в Instagram остается более 666 тысяч подписчиков. Многие из них считают, что она - девушка невероятной красоты. Это подтверждают комментарии под последним фото, которое появилось в аккаунте Костенко. Портретный снимок фанаты посчитали идеальным. Из-за этого некоторые из них даже сравнили ее с легендарной американской актрисой Анджелиной Джоли‍.

"Тут прям красивее Джоли!", "Ух ты Дива. Я сначала подумала, что это Анджелина Джоли. А нет, это Настя красивая очень-очень. А есть ещё фото с этой же фотосессии?", "Настя, Вы жадина!!!Почему так мало фото выкладываете?! Такую красоту, как Вы, не нужно прятать! Вы прекрасны. Вот прям залипла на это фото" (орф. и пункт. авторов сохранены), - скандировали они в комментариях.

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Автор - Мартина Корф
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