«Один на север, другой на юг»: Глаза жены Гогена Солнцева после пластики живут своей жизнью

Телезрители посчитали, что внешность Екатерины Терешкович ещё нужно доводить до ума.

Более того, дочь пожилой женщины заявила, что от матери ничего не осталось. Особенно её шокировали изменившиеся после пластики глаза матери, которые как будто живут своей жизнью. «Один смотрит на север, другой – на юг», - ужаснулась номинальная падчерица Гогена Солнцева. В ходе ток-шоу Андрея Малахова, хирург Давид Испирян уверял, что операция удалась на славу и 63-летняя женщина помолодела на 30 лет. С этим не согласились гости студии, которые заметили толстый слой косметики на лице жены Гогена Солнцева, скрывающего последствия операции.

Сам 37-летний фрик критиковал свою жену за пристрастие к пластике и заявлял, что очень хочет рождения их совместного ребёнка. Кроме этого, Солнцев жаловался присутствующим на обленившуюся жену, которая из-за своих преображений во внешности не желает ничего делать по дому. Ему приходится заказывать еду в ресторанах и заниматься уборкой квартиры. Коварный Малахов, чтобы увести беседу от «бытовухи», наябедничал Гогену, что его жена прибыла на эфир в сопровождении загадочного незнакомца. Обуянный ревностью Солнцев набросился с кулаками на Екатерину, после чего их выпроводили из студии.