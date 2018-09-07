Совсем не скрываются: Гуф и Кети Топурия пытаются подружить детей

Сегодня, 12:47 \\ Шоу-бизнес

Об этом рассказали знакомые из окружения пары. По их словам, дочь 32-летней певицы отлично поладила с сыном 39-летнего рэпера, так как звездные родители водят их на совместные прогулки.

 Несмотря на то, что Гуф намного старше многих современных рэп-исполнителей, он не уступает многим из них по популярности. К тому же, у него есть своя довольно большая группа поклонников, которые постоянно следят за его жизнью. Так, например, на его аккаунт в Instagram подписаны более полутора миллионов человек.

 Накануне он решил быть более откровенным с этими людьми и рассказал о своей любви. Фанаты уже давно подозревали, что он состоит в отношениях с известной коллегой по сцене Кети Топурией, однако теперь пара стала показывать общие фото гораздо чаще. К тому же, вместо комментариев от знаменитостей под ними часто появляются эмоджи в виде сердечек.

 Поклонники констатируют факт, что Гуф и Кети Топурия уже совсем не скрываются. Еще одним доказательством этого они считают слова друзей пары, которые рассказали, что те пытаются подружить детей. Певица воспитывает трехлетнюю дочь Оливию от брака с Львом Гейхманом, а рэпер раньше состоял в законных отношениях с Айзой Анохиной, которая и родила ему сына Сэма.

Люди из кружения Топурии и Гуфа твердят, что дети уже отлично поладили, так как у них много общих интересов: оба ребенка любят веселиться на атракционах, а также лакомиться сладкой ватой.

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Автор - Мартина Корф
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