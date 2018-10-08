«Совсем не постарела»: Владимир Пресняков показал свою вечно молодую мать

«Как сестричка», - пишут восторженные комментаторы о 71-летней матери Владимира Преснякова. На снимке Елена Преснякова позирует в модном костюме горчичного цвета, нежно прижимаясь к своему сыну.

Владимир Пресняков разместил в своем Instagram новый снимок. На нем он показал свою мать, которая впечатлила пользователей своей красотой и молодостью. Комментаторы пишут, что Елена Преснякова «совсем не постарела» и прекрасно выглядит для своих лет.

В описании под трогательным снимком Владимир Пресняков был немногословен. Он лишь указал, что рядом с ним стоит его любимая мама. Пользователи Сети были очень рады увидеть Елену Преснякову, они просят певца почаще показывать свою вечно молодую маму. Всего за несколько часов снимок с матерью Владимира Преснякова собрал более 30 000 лайков и массу лестных комментариев.