«Глаз не отвести»: Анна Нетребко сразила Сеть блестящим платьем и стройной фигурой

Оперная певица сейчас находится в США, там она устроила «дефиле» прямо на одной из улиц Нью-Йорка. Анна Нетребко прогулялась в облегающем платье золотого цвета, а снимками своего променада она поделилась в Instagram.

Анна Нетребко – мировая звезда оперы. Певица нередко экспериментирует с образами и выбирает необычные наряды. В этот раз Нетребко сразила Сеть своим блестящим платьем. Оперная певица надела на голову необычный аксессуар тюрбан. Образ был дополнен блестящими туфлями на шпильке, которые удачно сочетались с золотистым платьем.

Анна Нетребко впечатлила пользователей своей стройной фигурой. Комментаторы написали, что певица прекрасно выглядит, а короткое платье и глубокое декольте удачно подчеркнули ее формы. «Глаз не отвести», - написали восторженные поклонники Анны Нетребко.

Однако, нашлись и те, кому не понравился наряд Анны Нетребко. Такие комментаторы пишут, что оперная дива похожа «на сороку», которая любит все блестящее. По мнению хейтеров, блестящее платье лишь подчеркивает неидеальные формы звезды.