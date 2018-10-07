«Убитая» разводом Ани Лорак ищет утешение в общении со своей дочерью

В жизни певицы наступили нелегкие времена, уже многие месяцы Сеть обсуждает ее огромные долги, а теперь к проблемам добавился еще развод с мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак старательно скрывает свои переживания от публики, однако самые преданные поклонники звезды все понимают и так.

Не так давно Ани Лорак нашла в себе силы и подала на развод. Певица больше не хочет быть женой мужчины, который так открыто ее предал и унизил. Ани Лорак отправила в Киев письмо с сообщением о разводе и «с головой» ушла в работу. Певица активно выступает по всей России, но и не забывает о своей дочери. По данным СМИ, Ани Лорак очень боится, что развод коснется девочки и принесет ей боль. Однако, все эти переживания озвучивает не сама певица, а инсайдеры из ее окружения.

Сама же Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) старательно обходит тему развода. Звезда не последовала примеру разводящихся звезд и не стала выносить все скандалы на публику. Вместо этого она показывает снимки с концертов и редкие фотографии дочери.

На недавнем фото Ани Лорак обнимает свою дочь, а в описании она назвала ее «своим сердцем». По мнению пользователей, певица «убита» разводом и ей очень плохо, поэтому она ищет утешение в общении со своей дочкой.

Комментаторы желают Ани Лорак стойкости и терпения. «Убитая» разводом певица не отвечает на комментарии поклонников, но те на нее не обижаются и ждут, когда же в жизни Ани Лорак начнется «белая полоса».