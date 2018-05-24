Стеша Маликова поразила фанатов откровенным поцелуем

Дочь известного исполнителя показала, что носит этой осенью. Одна из фотографий вызвала среди комментаторов бурное обсуждение, некоторые даже принялись травить молодую знаменитость.

Звезда отечественного шоу-бизнеса Дмитрий Маликов известен как добрый, щедрый и заботливый отец. Многие фанаты его творчества до сих пор вспоминают, что на восемнадцатилетие своей старшей дочери Стефании Маликовой он подарил ей автомобиль. Также по дорогим нарядам девушки видно, что она ни в чем не нуждается. Иногда этот факт вызывает у поклонников бурю эмоций, иногда даже негативных.

Накануне Стеша Маликова опубликовала на личной странице в Instagram ряд фотографий, на которых она запечатлена на фоне осеннего пейзажа. Она поразила подписчиков своим чувством стиля, когда показала новую джинсовую куртку с разноцветным мехом внутри, а также модные в этом сезоне сапоги. На одном из фото она даже склонилась, изображая поцелуй с белым щенком.

Откровенное фото смутило фанатов не больше, чем ее внешность. Некоторые стали прямо осуждать девушку за то, что уже в таком молодом возрасте она стремится изменить свою внешность с помощью увеличения размера губ. Кроме того, они считают, что ее лицо в целом выглядит неестественно, опять же, по их мнению, из-за вмешательства пластических хирургов.

"Стеша, вроде бы Природа не была скупа к Вам, при таких красивых родителях!?! Вы зачем гневите Ее - увеличивая губы и что-то меняя???? Вы с ума сошли, в Вашем-то возрасте, что-то исправлять? ???? Большая глупость с вашей стороны" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написала одна из подписчиц, поддержав мнение таких комментаторов.