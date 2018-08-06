Стали известны подробности смерти Евгения Евстигнеева

13 октября известному российскому актёру кино могло бы исполниться 92 года.

Жизнь Евгения Евстигнеева остановилась после длительных проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако не так давно стали известны подробности смерти знаменитости. Согласно заявлению его супруги Ирины, он решил отправиться в Англию для оперативного вмешательства.

Евстигнеев улетел в Лондон сразу после своего последнего в жизни спектакля "Игроки XXI" - специалисты должны были провести коронарографию, небольшую предварительную операцию. Врачи посетили Евгения, чтобы рассказать о возможных рисках при проведении вмешательства.

Однако в один момент Евстигнеев почувствовал себя плохо, практически сразу наступила клиническая смерть. Несмотря на все усилия врачей, больное сердце так и не удалось запустить. Ирина так и не смогла понять, как это всё произошло с человеком, который только что улыбался и строил планы на будущее.