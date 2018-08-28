"Клон Гогена": Солнцев показал и тут же избил на шоу супругу после пластики

Не так давно шоумен отправил пожилую Екатерину Терешкович к хурургу, чтобы тот омолодил ее внешность. Изменившаяся, она показала свое лицо на проекте "Прямой эфир".

Известный блогер и шоумен Гоген Солнцев уже некоторое время состоит в законных отношениях с 63-летней возлюбленной Екатериной Терешкович. Однако, как оказалось, в отношениях пары все не так гладко, как они пытались продемонстрировать с помощью социальных сетей. Придя на шоу Андрея Малахова, он признался, что за последнее время его супруга очень изменилась и отнюдь не в лучшую сторону.

Чтобы разобраться в ситуации, в студию пригласили саму Терешкович. Зрители ахнули, когда увидели ее новый облик. Помимо того, что после пластики она действительно стала выглядеть моложе, на ней также чувствовалась рука стилиста, визажиста и парикмахера: пожилая женщина перекрасила волосы, пришла с броским макияжем, а для образа выбрала довольно откровенное платье.

Солнцев показал полную картину происходящего. Он рассказал, что его супруга совсем перестала о нем заботиться и теперь думает лишь о своей внешности. Также он продолжает пытаться говорить с ней о детях, однако она переводит тему на "титьки". После этого ведущий Андрей Малахов рассказал молодому супругу, что его любимая приехала к студии не одна - ее проводил мужчина, с которым она после тепло попрощалась.

Данный факт вызвал гнев шоумена, и он тут же схватил жену за волосы, пытаясь разузнать, с кем она ему изменяла. Так он чуть не избил пожилую женщину перед другими людьми. Между ними завязалась драка, однако их увели со студии.

Комментирую изменившуюся внешность Екатерины Терешкович, многие отметили сходство ее черт лица с молодым супругом: "Клон Гогена". Некоторые зрители признали, что женщина действительно стала выглядеть лучше, подтянутей. Тем не менее, нашлись и те, кто осудил ее и сказал, что операция лишь изуродовала ее.