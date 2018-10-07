«А о себе не забыл»: Тимати подверг свою беременную невесту Решетову смертельной опасности

Модель, которая не так давно запела ради выступления с песней «Грозный», показала в своем Instagram новое видео, на нем она и Тимати катаются на мотоцикле. Пользователи возмутились тем, что рэпер надел шлем, а вот о своей беременной невесте совсем не позаботился.

На фоне скандала Тимати с бойцом Хабибом Нурмагомедовым и «хайпа» о дружбе рэпера с Рамзаном Кадыровым пользователи Сети стали еще пристальнее следить за жизнью музыканта и его девушки Анастасии Решетовой. Помимо этого, СМИ уже несколько недель утверждают, что невеста Тимати беременна и через несколько месяцев подарит ему ребенка.

Сама Решетова не комментирует новости о своей беременности, предпочитая оставить своим поклонникам «почву» для размышлений. Невеста Тимати во всем поддерживает своего избранника и полностью разделяет его увлечения. В своем Instagram она показала ролик, на котором Тимати катает ее на мотоцикле.

На видео Решетова наложила музыку, что придало ролику атмосферу романтики и риска. Однако, многие пользователи были впечатлены не тем, как развеваются по ветру волосы невесты Тимати. Комментаторы заметили, что рэпер надел на себя шлем, а на беременную Решетову – нет.

«А о себе не забыл», - пишут хейтеры и обвиняют Тимати в том, что он подверг свою беременную невесту смертельной опасности. При езде на мотоцикле крайне важно надевать шлем, так как во время аварии он может уберечь голову от критических повреждений. Решетова поспешила заверить пользователей, что и Тимати не надел шлема, а на голове у него «шапка в виде маски». Однако, словам беременной невесты рэпера мало кто поверил.