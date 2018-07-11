Кайли Дженнер перевоплотилась в секс-символ Голливуда Мэрилин Монро

Сегодня, 08:37 \\ Шоу-бизнес

Кайли Дженнер не узнали поклонники, когда знаменитость волшебным образом сменила имидж и стала напоминать Мэрилин Монро.

В 2016 году знаменитая девушка Кайли Дженнер нарядилась как Кристина Агилера на Хэллоуин-вечеринку и покорила своих поклонников. В этом году 21-летняя знаменитость решила перевоплотиться в секс-символ Голливуда Мэрилин Монро и у неё это получилось. Короткая стрижка, белые локоны и узнаваемый макияж сделал из звезды реалити-шоу настоящую Мэрилин Монро.

Поклонники были поражены удивительной способности Кайли перевоплощаться при помощи косметики в других известных людей. Также Кайли напомнила, что в честь праздника Хэллоуина она выпустила лимитированную линию декоративной косметики, которую можно приобрести на официальном сайте Дженнер.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердце на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором фитнес-клуба X-Fit. Мужчина забежал на сцену после спектакля «Ромео и Джульетта», он встал на одно колено и предложил...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

"Неожиданно всё": Тамара Гвердцители высказалась о смерти Монтсеррат Кабалье

 Певица навсегда сохранит голос покойной коллеги в своем сердце. Об этом она рассказала...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Иван Ургант дважды предсказал победу Конора Макгрегора

 Телеведущий решил не дожидаться титульного боя, и организовал два необычных «поединка».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ