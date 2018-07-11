Кайли Дженнер перевоплотилась в секс-символ Голливуда Мэрилин Монро

Кайли Дженнер не узнали поклонники, когда знаменитость волшебным образом сменила имидж и стала напоминать Мэрилин Монро.

В 2016 году знаменитая девушка Кайли Дженнер нарядилась как Кристина Агилера на Хэллоуин-вечеринку и покорила своих поклонников. В этом году 21-летняя знаменитость решила перевоплотиться в секс-символ Голливуда Мэрилин Монро и у неё это получилось. Короткая стрижка, белые локоны и узнаваемый макияж сделал из звезды реалити-шоу настоящую Мэрилин Монро.

Поклонники были поражены удивительной способности Кайли перевоплощаться при помощи косметики в других известных людей. Также Кайли напомнила, что в честь праздника Хэллоуина она выпустила лимитированную линию декоративной косметики, которую можно приобрести на официальном сайте Дженнер.