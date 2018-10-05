Финалист шоу "Замуж за Бузову" рассказал о секретах проекта

Участник «Замуж за Бузову» рассказал СМИ о секретах проекта. Претендент на сердце певицы не стал отрицать, что может стать победителем передачи.



В скором времени зрители шоу «Замуж за Бузову» узнают имя победителя. Известно, что финалистами проекта стали Сергей Зеленский, Александр Гринев и Денис Лебедев. В своём интервью Зеленский рассказал обо всём, что происходит в шоу вне камер.

У репортёров так и не получилось выведать у участника шоу имя победителя. Однако Сергей Зеленский не отрицал, что именно он окажется избранником Бузовой. Кроме этого, мужчина отметил, что телеведущая не равнодушна к нему. В частности, он понял это после красивого свидания на яхте и поездки в «Ласточкино гнездо».

Зеленский не забыл упомянуть о том, что парочка даже успела поговорить о будущих детях. Участник телешоу признался в том, что они с Бузовой мечтают о двоих наследниках.