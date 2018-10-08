Первый эпизод «Доктора Кто» с женским воплощением побил рекорды просмотров

Вчера произошла премьера нового одиннадцатого сезона культового британского научно-фантастического сериала «Доктора Кто» («Doctor Who»), где впервые за всю историю шоу роль путешественника во времени внеземного происхождения исполнила женщина – актриса Джоди Уиттакер (Jodie Whittaker). Вопреки критике подобного перевоплощения многих поклонников сериала первый эпизод побил все рекорды сериала за последнюю десятку лет, став самым просматриваемым.

Первый эпизод «Доктора Кто» с женщиной в главной роли посмотрели около 8,2 миллионов зрителей, тогда как последний эпизод с предыдущим доктором Питером Капальди (Peter Capaldi) набрал 4,6 миллионов просмотров.

Решение о кардинальной перемене основного персонажа было принято новым продюсером шоу Крисом Чибнеллом (Chris Chibnall), который ранее поделился тем, что у него всегда было желание превратить Тринадцатого Доктора в женщину. Актриса Джоди Уиттакер покорила создателей сериала с самих проб.