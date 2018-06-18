Максима Галкина разозлили слухи о разводе с Аллой Пугачёвой

В СМИ появилась информация о возможном разводе Максима Галкина с Аллой Пугачёвой. В связи с этим журналисты бурно обсуждают появление у юмориста новой пассии, которая уже носит от него ребёнка.

Согласно неподтверждённой информации, причиной потенциального развода может стать телеведущая Юлия Баранцова. Журналисты отмечают, что роман Галкина с новой пассией длится уже долгое время. Также девушка забеременела от своего возлюбленного.

Для того, чтобы выяснить подробности, представители СМИ позвонили Галкину и попросили прокомментировать ситуацию. Комик отказался давать комментарии и попросил больше никогда ему не звонить.

Более сознательные люди не поверили данной информации, поскольку нет чётких оснований подозревать Галкина в измене своей супруге. Также пользователи Сети отметили, что звёздная пара воспитывает двоих прекрасных детей.