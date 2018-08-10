Прохор Шаляпин угостил Виталину Цымбалюк-Романовскую раком и познакомил ее со своей матерью

По всей видимости, «игра в женитьбу» уже в скором времени достигнет финала и Прохор Шаляпин действительно женится на Виталине Цымбалюк-Романовской. Шоумен уже привел экс-жену Армена Джигарханяна на знакомство к своей матери.

Как сообщили СМИ, Шаляпин познакомил Цымбалюк-Романовскую со своей матерью. Певец позвал пианистку на ужин, куда были приглашены его мать и 34-летний брат Николай Хлякин. Шаляпин угостил бывшую жены Джигарханяна большим волжским раком. Подобное угощение уже вызвало у ряда пользователей Сети различные ассоциации, из-за которых ужин они посчитали пошлым и неуместным.

Во время ужина пианистка с радостью отведала рака, а брат Шаляпина вовсю усыпал ее комплиментами. Николай Хлякин сравнил Цымбалюк-Романовскую с Мэрилин Монро. Более того, брат Шаляпина шутил о том, что скоро «отобьет» пианистку у певца.

Отца Прохора Шаляпина на ужине не было. Мужчина уже 20 лет находится в психиатрической лечебнице. По мнению пользователей Сети, уже в скором времени Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сыграют свадьбу. Однако, в искренность их любви верят немногие. Дело в том, что экс-правозащитница пианистки продолжает раскрывать подробности личной жизни экс-жены Джигарханяна и утверждает, что та решила «поиграть в любовь» с Шаляпиным ради денег.