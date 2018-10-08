Представитель Романа Попова опроверг слухи о его госпитализации

Сегодня, 19:19 \\ Шоу-бизнес

Участник шоу Comedy Club Роман Попов не был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщил его представитель Илья Новиков.

 

По словам Новикова, Роман Попов всего лишь находится в стоматологии, где готовится к процедуре снятия слепков с зубов. Позже сам комик прокомментировал слухи о своей госпитализации. Попов отметил, что сказанное журналистами является полной чушью. Однако информацию о состоянии своего здоровья резидент комедийного шоу так и не предоставил.

Напомним, что сегодня в СМИ появилось заявление о госпитализации Романа Попова. По данным журналистов, приступ у резидента случился ещё 4 октября. Большей информацией репортёры не располагали, однако и это сообщение оказалось лживым.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердце на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором фитнес-клуба X-Fit. Мужчина забежал на сцену после спектакля «Ромео и Джульетта», он встал на одно колено и предложил...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

"Неожиданно всё": Тамара Гвердцители высказалась о смерти Монтсеррат Кабалье

 Певица навсегда сохранит голос покойной коллеги в своем сердце. Об этом она рассказала...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Иван Ургант дважды предсказал победу Конора Макгрегора

 Телеведущий решил не дожидаться титульного боя, и организовал два необычных «поединка».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ