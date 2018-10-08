Представитель Романа Попова опроверг слухи о его госпитализации

Участник шоу Comedy Club Роман Попов не был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщил его представитель Илья Новиков.

По словам Новикова, Роман Попов всего лишь находится в стоматологии, где готовится к процедуре снятия слепков с зубов. Позже сам комик прокомментировал слухи о своей госпитализации. Попов отметил, что сказанное журналистами является полной чушью. Однако информацию о состоянии своего здоровья резидент комедийного шоу так и не предоставил.

Напомним, что сегодня в СМИ появилось заявление о госпитализации Романа Попова. По данным журналистов, приступ у резидента случился ещё 4 октября. Большей информацией репортёры не располагали, однако и это сообщение оказалось лживым.