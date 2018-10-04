Вышел трейлер последнего сезона сериала «Готэм»

В сети появился трейлер пятого сезона супергеройского криминального сериала «Готэм» («Gotham»), основанного на персонажах издательства DC Comics, главными героями которого являются детектив Джеймс Гордон и Брюс Уэйн, которому в будущем предстоит стать Бэтменом. Предстоящий сезон должен стать последним.

Впервые трейлер был продемонстрирован зрителям на международном фестивале комиксов Comic Con, который прошел в Нью-Йорке, после чего он был опубликован в YouTube.

В ролике Готэм становится более мрачным и опасным, поскольку он снова охвачен хаосом. Здания разрушаются, поезда горят прямо в процессе езды, а тем временем в город введены войска, которые должны положить конец страшным беспорядкам. Однако руководит ими друг детектива Гордона – Эдуардо Дорранс, который в итоге оказывается главным врагом Бэтмена – Бэйном.

Продюсеры сериала заявили, что Бэйн причинит невосполнимый ущерб главному герою – кому именно они решили не уточнять, сохраняя интригу. Более того, последний эпизод сезона расскажет о событиях, которые произошли спустя десять лет после предыдущей серии, что даст зрителям возможность наблюдать за тем, как мальчик Брюс превратится в героя Готэма – Бэтмена.

Свои роли по-прежнему будут исполнять Бенджамин Маккензи (Benjamin McKenzie), Давид Мазуз (David Mazouz), Донал Лог (Donal Logue), Кори Майкл Смит (Cory Michael Smith), Робин Лорд Тейлор (Robin Lord Taylor) и Камрен Бикондова (Camren Bicondova).

Точная дата премьеры пока неизвестна, однако произойдет она точно 2019 году. Демонстрация сериала будет и дальше происходить на телеканале Fox.