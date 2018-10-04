Вышел трейлер последнего сезона сериала «Готэм»

Сегодня, 18:54 \\ Шоу-бизнес

В сети появился трейлер пятого сезона супергеройского криминального сериала «Готэм» («Gotham»), основанного на персонажах издательства DC Comics, главными героями которого являются детектив Джеймс Гордон и Брюс Уэйн, которому в будущем предстоит стать Бэтменом. Предстоящий сезон должен стать последним.

Впервые трейлер был продемонстрирован зрителям на международном фестивале комиксов Comic Con, который прошел в Нью-Йорке, после чего он был опубликован в YouTube. 

В ролике Готэм становится более мрачным и опасным, поскольку он снова охвачен хаосом. Здания разрушаются, поезда горят прямо в процессе езды, а тем временем в город введены войска, которые должны положить конец страшным беспорядкам. Однако руководит ими друг детектива Гордона – Эдуардо Дорранс, который в итоге оказывается главным врагом Бэтмена – Бэйном. 

Продюсеры сериала заявили, что Бэйн причинит невосполнимый ущерб главному герою – кому именно они решили не уточнять, сохраняя интригу. Более того, последний эпизод сезона расскажет о событиях, которые произошли спустя десять лет после предыдущей серии, что даст зрителям возможность наблюдать за тем, как мальчик Брюс превратится в героя Готэма – Бэтмена. 

Свои роли по-прежнему будут исполнять Бенджамин Маккензи (Benjamin McKenzie), Давид Мазуз (David Mazouz), Донал Лог (Donal Logue), Кори Майкл Смит (Cory Michael Smith), Робин Лорд Тейлор (Robin Lord Taylor) и Камрен Бикондова (Camren Bicondova). 

Точная дата премьеры пока неизвестна, однако произойдет она точно 2019 году. Демонстрация сериала будет и дальше происходить на телеканале Fox. 

Поделиться новостью:
Автор - K Abou Taam
Главное за неделю

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердце на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором фитнес-клуба X-Fit. Мужчина забежал на сцену после спектакля «Ромео и Джульетта», он встал на одно колено и предложил...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

"Неожиданно всё": Тамара Гвердцители высказалась о смерти Монтсеррат Кабалье

 Певица навсегда сохранит голос покойной коллеги в своем сердце. Об этом она рассказала...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Иван Ургант дважды предсказал победу Конора Макгрегора

 Телеведущий решил не дожидаться титульного боя, и организовал два необычных «поединка».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ