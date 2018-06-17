Певица Нюша дала свое первое интервью перед родами. На данный момент артистка ждет первого ребенка.

В своем Instagram девушка сообщила, что пока еще планирует гастролировать и даже выпустила новую песню под названием «Таю». Чуть позже ее карьера приостановится на некоторое время, но при возможности она обязательно продолжит давать концерты и выпускать новые песни.

Беременность Нюши протекает стабильно, но на третьем триместре девушку беспокоила усталость. Часто она хотела взять перерыв в карьере и наслаждаться развитием малыша, но даже в голове постоянно рождались новые мысли и текста.

Нюша рассказала, что беременность порождает удивительное и магическое состояние. Она становится похожа на наивного ребенка, который всегда открыт и честен. Певица стала более смелой и прямолинейной в своих высказываниях.

Много слов было сказано и о новой песне «Таю», который рассказывает о беременности и ожидание появления на свет ребенка. Нюша также говорит, что понадобилось несколько дней для съемок данного клипа, потому что работать 12 часов девушка уже не могла.

На следующий год Нюша со своей командой планирует сделать юбилейное шоу. Уже 10 лет длится карьеры певицы. В нем будет абсолютно новая программа, которая содержит в себе все песни певицы в новом исполнении. Она всегда в движении и не видит смысла останавливаться или не менять свой стиль и образ, так как слушателю станет скучно смотреть на одну и ту же картинку. Тем более в ее жизни такие прекрасные перемены, которые приносят девушке еще больше улыбок и счастья.

Ранее стало известно, что молодая певица Оксана Яковлева, которая использует псевдоним Yaхana начала съемки нового клипа. Для того, чтобы отснять сюжет пришлось перекрыть МКАД. Многие водители проявили негатив в сторону красотки, которая прогуливалась по проезжей части ради клипа.