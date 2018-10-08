Халка уволили за спойлер "Мстителей"

Сегодня, 18:12 \\ Шоу-бизнес

Руководители новой части «Мстителей» уведомили Марка Руффало, что он уволен. Однако поклонники считают, что данный комментарий является шуткой, поскольку актёр играет одну из главных ролей франшизы.

 

Недавно Марк Руффало, исполняющий роль Халка, стал гостем передачи Джимми Фэллона. В эфире актёр случайно проспойлерил название следующей части «Мстителей».

Позже «Халк» попросил телеведущего вырезать из программы его слова с названием фильма. Однако просьбу выполнили только частично. Монтажёры заглушили голос актёра на определённом моменте, но это не помешало поклонникам разобрать слова Руффало. Согласно расшифровке фанатов, новая часть киноистории будет называться «Мстители: Последний мститель».

В комментариях к посту-просьбе режиссеры картины Энтони и Джо Руссо сообщили, что «Халк» уволен. Однако с данным словам пользователи отнеслись скептично, поскольку без этого героя фильм будет намного скучнее.

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Автор - Мария Ткаченко
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