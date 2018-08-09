Модель Гаянэ Багдасарян показала тело в золотистом бикини и призвала отказаться от одежды

Сегодня, 18:07 \\ Шоу-бизнес

Профиль брюнетки Багдасарян насыщен откровенными снимками, модель редко публикует заурядные селфи. Вместо этого Гаянэ Багдасарян регулярно будоражит Сеть провокационными фото и видео.

 В этот раз модель показала свое тело в золотистом бикини. Белье Багдасарян было выполнено не из ткани, а из тонких металлических ниточек золотого цвета. Своеобразный наряд Гаянэ Багдасарян совсем не скрывал тела модели, сама она, по всей видимости, этого и хотела.

В описании к откровенному снимку модель написала несколько строк, которыми, по всей видимости, она хотела показать свои чувства и эмоции. «Одежда – ложь», - пишет Багдасарян, выражая, скорее всего, свою страсть и желание.

Модель призвала отказаться от одежды, что сильно заинтересовало пользователей. Некоторые пошутили о том, что Багдасарян уже давно отказалась от одежды и результат ее решения можно лицезреть в Instagram. Многие пользователи пишут Гаянэ Багдасарян лестные комментарии. Находятся и те, кто критикует модель за чрезмерную откровенность, однако звезда на подобные упреки уже давно не реагирует.

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Автор - Анна Пушкина
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