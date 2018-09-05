Выйдет кукла Барби в образе звезды "Доктора Кто"

Сегодня, 17:07 \\ Шоу-бизнес

Сегодня стало известно о выпуске новой игрушки, посвящённой герою известного сериала.

Сообщается, что вскоре выйдет кукла Барби в образе звезды Джоди Уиттакер, ставшая главной героиней тринадцатого сезона "Доктора Кто". Над её созданием трудились представители компании Mattel. Напомним, данный сезон на данный момент является единственным, где персонаж достался представительнице прекрасного пола.

Первый эпизод с Уиттакер вышел 25 декабря 2017 года. Именно в этот день фанаты смогли увидеть специальную серию в эфире телеканала ВВС. До этого роль главного героя исполнял Пипер Капальди, продержавшийся четыре года.

Ранее сообщалось, что режиссёрам "Мстителей" пришлось лишить должности исполнителя роли Халка Марка Руффало за то, что актёр провозгласил название четвёртой части франшизы. Несмотря на то, что он принёс извинения, Энтони и Джо Руссо не изменили своего решения.

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Автор - Татьяна Сазонова
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