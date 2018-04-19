"Смотреть на грудь или читать": Тина Канделаки по-странному скорбит о Романе Карцеве

Сегодня, 16:50 \\ Шоу-бизнес

Подписчики телеведущей в Instagram прямо осудили ее за неподходящий образ на фотографии, которую она прикрепила к посту о смерти великого российского артиста.

 Около недели назад поклонников известного актера и юмориста Романа Карцева потрясла новость о его смерти. Трагическое событие прокомментировали уже многие знаменитости и, конечно же, друзья и близкие покойного. По какой-то причине телеведущая и журналистка грузинского происхождения Тина Канделаки решила сделать это лишь день назад.

 Она отметила, что актер обладал тонким чувством юмора, которое могли понять лишь образованные люди. Также она вспомнила, что у Карцева была своя "фирменная фраза", которую он никогда не произносил на сцене, однако говорил за кулисами, и звучала она так: "Не умеешь любить – сиди дружи".

Несмотря на то, что пост Канделаки выдался довольно трогательным, многие ее фанаты отметили, что скорбит она по усопшему актеру весьма по-странному. "А вывалить декольте очень уместно в таком посте??", "Смотреть на грудь или читать текст?", "Вот у неё все так: вроде возможность есть, а одевается не к месту, не в тему, вроде про уход великого человека пишет, а фото с сиськами. Фото хорошее, но как всегда не к месту", - затравили ее в комментариях.

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Автор - Мартина Корф
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