"Смотреть на грудь или читать": Тина Канделаки по-странному скорбит о Романе Карцеве

Подписчики телеведущей в Instagram прямо осудили ее за неподходящий образ на фотографии, которую она прикрепила к посту о смерти великого российского артиста.

Около недели назад поклонников известного актера и юмориста Романа Карцева потрясла новость о его смерти. Трагическое событие прокомментировали уже многие знаменитости и, конечно же, друзья и близкие покойного. По какой-то причине телеведущая и журналистка грузинского происхождения Тина Канделаки решила сделать это лишь день назад.

Она отметила, что актер обладал тонким чувством юмора, которое могли понять лишь образованные люди. Также она вспомнила, что у Карцева была своя "фирменная фраза", которую он никогда не произносил на сцене, однако говорил за кулисами, и звучала она так: "Не умеешь любить – сиди дружи".

Несмотря на то, что пост Канделаки выдался довольно трогательным, многие ее фанаты отметили, что скорбит она по усопшему актеру весьма по-странному. "А вывалить декольте очень уместно в таком посте??", "Смотреть на грудь или читать текст?", "Вот у неё все так: вроде возможность есть, а одевается не к месту, не в тему, вроде про уход великого человека пишет, а фото с сиськами. Фото хорошее, но как всегда не к месту", - затравили ее в комментариях.