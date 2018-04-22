«Богиня»: Анна Семенович поразила Сеть длинными ногами и пышным декольте

Сегодня, 16:27 \\ Шоу-бизнес

Певица разместила в своем Instagram новый снимок. На фото Семенович позирует в платье с откровенным вырезом на бедрах.

 Анна Семенович – известная экс-участница группы «Блестящие» и успешная певица. Сейчас звезда осваивает новую сферу медиабизнеса, теперь артистка снимает скетчи для своего Instagram. С новыми видео растет число подписчиков и количество фанатов творчества Анны Семенович.

Растет и число поклонников внешности певицы. Новым фото она «сразила» своих фанатов. На снимке Анна Семенович продемонстрировала своим поклонникам длинные ноги и пышное декольте. При этом, у певицы был весьма сдержанный наряд. На Семенович было надето шелковое платье в пол, «изюминку» которому придавал вырез на ногах.

 «Богиня», - пишут восторженный поклонники. Они утверждают, что Семенович поразила их своими длинными ногами и пышным декольте. Снимок всего за несколько часов собрал почти 80 000 лайков. Сеть позитивно приняла новый образ Семенович, теперь ей пророчат успех в качестве фотомодели.

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Автор - Анна Пушкина
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