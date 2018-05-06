Звезда Comedy Club Роман Попов попал в реанимацию

Как оказалось, самочувствие артиста ухудшилось еще на прошлой неделе четвертого октября. Именно тогда его доставили в палату интенсивной терапии.

Отечественные СМИ сообщили срочную новость, согласно которой в больнице оказался известный юморист и звезда Comedy Club Роман Попов. Согласно информации, которую предоставляет источник, четыре дня назад шоумен попал в реанимацию.

За несколько дней медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его перевели в обычную палату, однако за его здоровьем продолжают тщательно следить. СМИ не сообщают, по какой именно причине состояние здоровья артиста резко ухудшилось.

Роман Попов родился девятого февраля 1985 года, на сегодняшний день ему 33 года. Он прославился как резидент комедийного шоу Comedy Club, а также благодаря съемкам в сериале "Полицейский с Рублевки".