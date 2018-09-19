Экс-возлюбленная Николаса Кейджа обвинила его в домогательстве

Сегодня, 03:30 \\ Шоу-бизнес

Вики Парк, которая когда-то встречалась с актером, обратилась в суд. Там она заявила, что Николас Кейдж до нее домогался и делал это «по приказу» своей экс-жены Элис Ким.

 Показания Вики Парк крайне запутаны и не вызывают доверия. Она обвинила Николаса Кейджа в домогательстве, хотя актер поддерживает движение против насилия над женщинами и не поддерживает Харви Вайнштейна.

Экс-возлюбленная актера завила, что стала жертвой домогательств, к которым Кейджа подтолкнула его экс-жена. Якобы, Элис Ким спаивала актера и заставляла приставать к Вики Парк, чтобы помешать их отношениям.

Иск от Вики Парк будет рассмотрен в суде уже в этом месяце. Представители Николаса Кейджа и Элис Ким категорически не согласны с обвинениями и называют их абсурдными. Однако, Вики Парк настаивает на том, что экс-жена актера специально заставляла его приставать к ней, чтобы у Кейджа проснулась агрессия.

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Автор - Анна Пушкина
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