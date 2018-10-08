«Дерзко и стильно!»: Беременная Ксения Собчак решилась на кардинальные изменения в имидже

Сегодня, 14:39 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая, известная своим сдержанным стилем в одежде и «бабушкиными» платьями, весьма удивила пользователей. Ксения Собчак показала в своем Instagram новый снимок, на котором выглядит совсем по-другому.

 СМИ уже несколько недель активно приписывают Ксении Собчак беременность. Сама звезда пока никак не комментирует слухи о своем возможном «интересном» положении. Вполне вероятно, что Собчак на самом деле беременна и попросту стремится это скрыть или же звезда воздерживается от комментариев ради ажиотажа вокруг своей персоны.

Так или иначе, внимание пользователей приковано к каждому новому снимку Ксении Собчак. Поклонники надеются разглядеть округлившийся животик, но пока что им этого сделать не удается. Вместе с этим беременная или небеременная Ксения Собчак продолжает удивлять фанатов необычными нарядами.

В этот раз Собчак решилась на кардинальные меры. Звезда показала своим фанатам яркие изменения в имидже. Вместо скромных нарядов Собчак предстала в модном платье-толстовке и в высокой лаковой обуви.

Пользователи пришли в восторг и пишут, что беременной Ксения Собчак очень красиво смотрится в новом наряде. Они оценили кардинальные изменения в имидже звезды и считают, что звезда стала выглядеть куда привлекательнее. «Дерзко и стильно!»- написали поклонники. По всей видимости, Собчак устала от критики и решила показать новый образ, который может понравиться большему числу людей, чем ее «бабушкины» платья.

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Автор - Анна Пушкина
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