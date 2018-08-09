Суд арестовал имущество Елены Степаненко из-за бракоразводного процесса

Адвокат ее супруга Евгения Петросяна сообщил, что на имущество артистки наложена обеспечительная мера в виде ареста. Московский суд арестовал валютные и рублевые счета Елены Степаненко.

По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Евгения Петросяна, заявил, что Хамовнический суд Москвы принял решение, в соответствии с которым арестовал счета артистки, по его ходатайству. Жорин рассказал, что Петросян хочет сесть за стол переговоров со своей супругой, чтобы решить все мирным путем.

Адвокат юмориста уверен, что с помощью переговоров все разрешится гораздо быстрее. Кроме того, это избавит самих супругов от напряжения и предотвратит постоянно распространяющиеся слухи среди населения. Известно, что судебный процесс длится с 6 августа. Следующее судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 11 октября. Оно пройдет в столичном Хамовническом суде в 14:00.

В настоящий момент известно, что совместное имущество пары оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Официальная причина развода до сих пор не сообщается. Ранее адвокат Елены Степаненко сообщала, что артистка намерена отсудить у мужа около 57% имущества. В середине сентября стало известно, что Евгений Петросян приходил к своей жене с приставами. Ему впервые удалось попасть в квартиру с момента начала конфликта.