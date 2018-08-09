Суд арестовал имущество Елены Степаненко из-за бракоразводного процесса

Сегодня, 13:58 \\ Шоу-бизнес

Адвокат ее супруга Евгения Петросяна сообщил, что на имущество артистки наложена обеспечительная мера в виде ареста. Московский суд арестовал валютные и рублевые счета Елены Степаненко.

 По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Евгения Петросяна, заявил, что Хамовнический суд Москвы принял решение, в соответствии с которым арестовал счета артистки, по его ходатайству. Жорин рассказал, что Петросян хочет сесть за стол переговоров со своей супругой, чтобы решить все мирным путем.

Адвокат юмориста уверен, что с помощью переговоров все разрешится гораздо быстрее. Кроме того, это избавит самих супругов от напряжения и предотвратит постоянно распространяющиеся слухи среди населения. Известно, что судебный процесс длится с 6 августа. Следующее судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 11 октября. Оно пройдет в столичном Хамовническом суде в 14:00.

В настоящий момент известно, что совместное имущество пары оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Официальная причина развода до сих пор не сообщается. Ранее адвокат Елены Степаненко сообщала, что артистка намерена отсудить у мужа около 57% имущества. В середине сентября стало известно, что Евгений Петросян приходил к своей жене с приставами. Ему впервые удалось попасть в квартиру с момента начала конфликта.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердце на сцене театра

 Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором фитнес-клуба X-Fit. Мужчина забежал на сцену после спектакля «Ромео и Джульетта», он встал на одно колено и предложил...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

"Неожиданно всё": Тамара Гвердцители высказалась о смерти Монтсеррат Кабалье

 Певица навсегда сохранит голос покойной коллеги в своем сердце. Об этом она рассказала...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Иван Ургант дважды предсказал победу Конора Макгрегора

 Телеведущий решил не дожидаться титульного боя, и организовал два необычных «поединка».
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ