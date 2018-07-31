"Хеллбой" Дэвид Харбор проведёт свадьбу за 666 тысяч ретвитов

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

С приходом Интернета и социальных сетей жизнь человечества кардинально изменилась. Всё чаще начали запускаться флешмобы по сбору реакции, после чего при выполнении определённого условия человек обещает что-либо сделать.

Не обошла эта тенденция и знаменитых актёров. Известно, что главный герой современной версии фильма "Хеллбой" Дэвид Харбор в соцсети Twitter дал слово стать ведущим на свадьбе корреспондента таблоида ComingSoon. Однако для этого необходимо собрать 666 тысяч ретвитов.

Также актёр заявил, что в таком случае он посетит церемонию бракосочетания в полной экипировке своего героя. Чуть позже Харбор добавил, что готов снизить количество ретвитов до 500 тысяч, если создатель "Хеллбоя" Майк Миньола согласится прочесть поэму на свадьбе.

Ранее актёр провёл данное мероприятие своей поклоннице за 125 тысяч ретвитов, придя на него в образе шерифа Хоппера из киноленты "Очень странные дела".

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Автор - Татьяна Сазонова
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