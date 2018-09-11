"Королева": Певица Ханна показала фигуру в купальнике спустя месяц после родов‍

Знаменитость до сих пор не показала лица малышки, однако с удовольствием рассказывает о ее самочувствии и поведении. До сих пор вместе с ней и супругом певица находится в Майями.

27-летняя певица Ханна всего месяц назад впервые стала мамой и, как кажется, совсем не испытывает трудностей с воспитанием. Как уже упоминалось, ее роды проходили в Майями (Флорида, США). После важного для семьи события она приняла решение побыть в Штатах еще немного. На помощь певице прилетела новоиспеченная бабушка, ее мать. Недавно в ее профиле Instagram появился новый снимок, где семья позирует в полном составе.

Однако еще больше впечатлений поклонники получили от свежего фото, которое последним оказалась на личной странице аккаунта Ханны. На нем она позирует без одежды, в одном лишь раздельном купальнике. Пользователи сети оценили фигуру знаменитости, которая показала ее всего лишь спустя месяц после родов‍.

"Как быстро вы восстановились после беременности! Вы королева", "Какая вы шикарная. Восхищаюсь вами))))))))", "Красота))) Вы отлично выглядите) рождение дочи ещё больше Вам придало красоты)", "Невероятная! Счастья вам и малышке", - написали они множество приятных комментариев.