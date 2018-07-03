«Не срослось»: Оскар Каримов заявил, что не жалеет о расставании с Ксенией Бородиной

Экс-участник «Дом-2» рассказал, что уже давно не общается со своей экс-возлюбленной Ксенией Бородиной. По словам Оскара Каримова, у него нет ничего общего с Бородиной и они разошлись разными дорогами.

Братья Стас и Оскар Каримовы были звездами шоу «Дом-2». Они одними из первых попали на проект и прославились на всю Россию. Стас Каримов был влюблен в Ольгу Бузову, а Оскар Каримов встречался с Ксенией Бородиной. Сегодня 37-летние братья живут в Москве и занимаются музыкой.

Оскар Каримов встречался с Ксенией Бородиной около года. После проекта он перестал следить за «Домом-2» и редко поддерживал связь со своей экс-возлюбленной. Сейчас он заявил, что не жалеет о расставании с Бородиной. По словам Оскара Каримова, самым ярким впечатлением от телестройки для остаются отношения с ведущей шоу, однако с ней у него «не срослось».

По словам Оскара Каримова, он совсем не жалеет о расставании с Бородиной. Он считает, что ему и ей удалось найти свое счастье, поэтому все случившееся можно считать правильным. Сейчас Оскар Каримов живет в браке с девушкой по имени Лена, они вместе уже 10 лет. Экс-участник «Дом-2» даже задумывается о детях.

У Стаса Каримова после проекта также все хорошо сложилось. Он женат и у него есть дочь. Оба брата поддерживают связь со Степаном Меньщиковым и Леной Берковой. Стас Каримов отмечает, что одобряет решение Бузовой стать певицей. Ранее уже сообщалось, что звезда «Дом-2» Степан Меньщиков собирается вернуться на шоу. А вот Стас и Оскар Каримовы считают, что они уже переросли проект, поэтому возвращаться туда им не стоит.