Instagram-знаменитость Настя Ивлеева прилетела в Баку

Узнав об этом, местные фанаты расстроились, так как она ничего не рассказал им о приезде. Тем не менее, многие все еще надеются на фан-встречу с кумиром.

Настя Ивлеева является одной из самых знаменитых персон на просторах фотохостинга Instagram. Она имеет два официальных аккаунта, общее число подписчиков на которых превосходит 12 миллионов человек. По какой-то причине новую фотографию, на которой блогерша запечатлена возле аэропорта в Баку, она опубликовала на странице, где подписчиков меньше, возможно, чтобы придать событию меньше гласности.

Тем не менее, местные жители сразу прознали о том, где она находится на данный момент. "Ты в Баку? Как же я бы хотел, чтоб ты устроила фан-встречу", "Я Азербайджана, а ты была в Баку, и мы не смогли встретиться блин", "Это аэропорт Баку!?! Когда выпуск передачи? Жду не могу))", - написали они в комментариях.

По всей видимости, некоторые фанаты решили, что Ивлеева прилетела в азербайджанскую столицу, чтобы снимать св6ежий выпуск передачи "Орел и решка. Перезагрузка". Тем не менее, до сих пор знаменитость так и не прокомментировала фото.