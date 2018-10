«Я никого не боюсь»: Тимати отказался поздравить Хабиба с победой и высказался о его драке после боя

View this post on Instagram

В последние дни, поздравив с праздниками уважаемых, мною людей, комментаторам, нравиться тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого то там испугался или побежал искать поддержки где-то. Это заблуждение. Я самостоятельно, уверенно себя чувствую и отвечаю за свои поступки, так же самостоятельно. Это первое чему научил меня мой Отец. Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше ни кого поздравлять. Все кого я хотел поздравить есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла. Подтверждение моих, ранее сказанных слов и мыслей, я увидел вчера в семь утра то ТВ. Любому здравомыслящему человеку понятно о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень тёплое отношение к Кавказу априори, просто так же как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить её (победу) за океаном... В моих словах не надо искать каких то подколов или каких то вторых смыслов. Я просто высказываю своё субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях. Все было так как было. Было, и для меня прошло. Мне не от кого прятаться и не кого бояться, и уж тем более не вижу смысла удалять или закрывать комментарии. Я их всегда оставляю открытыми, что бы вы могли со мной вместе, посмотреть на лица тех «праведных» или «правильных» людей которые их здесь пишут. Всем хорошей недели.