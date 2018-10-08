«Я никого не боюсь»: Тимати отказался поздравить Хабиба с победой и высказался о его драке после боя
После публичного скандала рэпера Тимати с бойцом Хабибом Нурмагомедовым в Сети не утихают слухи о том, что теперь певец решил искать поддержки у Рамзана Кадырова. Победа бойца в поединке с Конором Макгрегором лишь усилила ажиотаж и привела к тому, что Тимати пришлось публично обратиться к своим хейтерам.
Как известно, Тимати и Хабиб обменялись «любезностями» после того, как Егор Крид отказался выступать на Кавказе из-за серьезных угроз. Теперь же, когда боец стал чемпионом UFC и победил Конора Макгрегора, пользователи Сети интересуются, поздравит ли Тимати своего «заклятого» друга.
Оказалось, что Тимати отказался поздравить Хабиба с победой. Более того, он снова раскритиковал бойца. Рэпер опубликовал публичное обращение к своим хейтерам и написал, что увидел подтверждение своим словам во время боя. Таким образом Тимати намекнул на драку после боя, которую устроил Хабиб.
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В последние дни, поздравив с праздниками уважаемых, мною людей, комментаторам, нравиться тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого то там испугался или побежал искать поддержки где-то. Это заблуждение. Я самостоятельно, уверенно себя чувствую и отвечаю за свои поступки, так же самостоятельно. Это первое чему научил меня мой Отец. Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше ни кого поздравлять. Все кого я хотел поздравить есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла. Подтверждение моих, ранее сказанных слов и мыслей, я увидел вчера в семь утра то ТВ. Любому здравомыслящему человеку понятно о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень тёплое отношение к Кавказу априори, просто так же как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить её (победу) за океаном... В моих словах не надо искать каких то подколов или каких то вторых смыслов. Я просто высказываю своё субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях. Все было так как было. Было, и для меня прошло. Мне не от кого прятаться и не кого бояться, и уж тем более не вижу смысла удалять или закрывать комментарии. Я их всегда оставляю открытыми, что бы вы могли со мной вместе, посмотреть на лица тех «праведных» или «правильных» людей которые их здесь пишут. Всем хорошей недели.
«Я никого не боюсь», - утверждает Тимати и пишет, что его дружба с Кадыровым не имеет отношения к ссоре с Хабибом. Рэпер высказался о скандале с бойцом и указал, что в поединке он болел за Россию, но увидел победу лишь отдельного ее региона.