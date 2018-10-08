«Я никого не боюсь»: Тимати отказался поздравить Хабиба с победой и высказался о его драке после боя

После публичного скандала рэпера Тимати с бойцом Хабибом Нурмагомедовым в Сети не утихают слухи о том, что теперь певец решил искать поддержки у Рамзана Кадырова. Победа бойца в поединке с Конором Макгрегором лишь усилила ажиотаж и привела к тому, что Тимати пришлось публично обратиться к своим хейтерам.

Как известно, Тимати и Хабиб обменялись «любезностями» после того, как Егор Крид отказался выступать на Кавказе из-за серьезных угроз. Теперь же, когда боец стал чемпионом UFC и победил Конора Макгрегора, пользователи Сети интересуются, поздравит ли Тимати своего «заклятого» друга.

Оказалось, что Тимати отказался поздравить Хабиба с победой. Более того, он снова раскритиковал бойца. Рэпер опубликовал публичное обращение к своим хейтерам и написал, что увидел подтверждение своим словам во время боя. Таким образом Тимати намекнул на драку после боя, которую устроил Хабиб.

«Я никого не боюсь», - утверждает Тимати и пишет, что его дружба с Кадыровым не имеет отношения к ссоре с Хабибом. Рэпер высказался о скандале с бойцом и указал, что в поединке он болел за Россию, но увидел победу лишь отдельного ее региона.