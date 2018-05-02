Неудачные операции и заражение крови: Успенская рассказала, зачем побрила дочь налысо

Певица согласилась дать комментарий для российской передачи "Ты не поверишь!". Оказалось, что за последнее время она вложила в лечение Татьяны Плаксиной огромные деньги, и на этом история не кончается.

Накануне известная 64-летняя советская и российская певица Любовь Успенская опубликовала на личной странице фотохостинга Instagram несколько публикаций, с помощью которых объяснила поклонникам, какие события в последнее время происходят в ее жизни. В первом посте она рассказала о трагедии, которая случилась с ее дочерью Татьяной 11 сентября.

Как оказалось, в этот день 29-летняя девушка каталась на велосипеде по горным склонам и неудачно наехала на ветку. Из-за этого она упала и сильно травмировалась. По всей видимости, основной удар пришелся на лицо - Татьяна Плаксина потеряла пять зубов, а также получила двухсторонний перелом челюсти. На видео, которое появилось на странице Успенской видно, как она сбривает дочери волосы.

Говоря, зачем она побрила ее налысо, певица рассказала, что попыталась освободить свою наследницу от всего негатива, который накопился у них за этот месяц лечения. Также она должна была подготовить девушку к другим серьезным операциям.

Сам несчастный случай произошел на Коста-Рике, это место постоянного жительства Татьяны. Местные медики постарались оказать ей первую помощь, однако операция прошла неудачно, и потребовалась повторная. Из-за заражения крови молодой пациентке даже вырезали часть десны. Сейчас известная певица продолжает работать несмотря на то, что тревожные мысли не дают ей покоя.