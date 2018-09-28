К юбилею Примадонны в Петербурге снимут сериал о спасении Пугачевой от сексуального маньяка

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

В основу остросюжетного сериала ляжет реальная история из 70-х годов, когда маньяк по имени Анатолий Нагиев хотел убить изнасиловать и убить Аллу Пугачеву. Роль Примадонны сыграет 27-летняя петербургская актриса Анна Карелина.

 15 апреля следующего года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. К юбилею певицы в Петербурге решили снять сериал об истории из ее жизни. Однако, имена в сериале будут несколько изменены. Актриса Анна Христич будет играть Анну Богачеву (созвучно с Аллой Пугачевой), а Артем Быстров исполнит роль мужчины по фамилии Никонов (созвучно с фамилией маньяка Нагиева). Актеры уже показывают снимки со съемок сериала, актриса Анна Карелина очень похожа на Пугачеву. Ради образа она пересмотрела десятки концертов и интервью с Примадонной.

В сериале акцент будет поставлен не на саму Аллу Пугачеву, а на расследование. Известно, что в реальности маньяк уже «дышал в спину» Примадонне, когда его схватила полиция. Сериал о спасении Пугачевой от сексуального маньяка снимут уже к весне, как раз к юбилею певицы.

Анатолий Нагиев попал в колонию в 17 лет, его осудили за преступление сексуального характера. Там юноша стал руководить радиорубкой и узнал о творчестве Аллы Пугачевой. В те времена Примадонна была на пике своей славы. Нагиева освободили досрочно, он отправился в Москву. Мужчина был «болен» Пугачевой, он стал ее выслеживать. Маньяк уже собирался проникнуть в дом к Примадонне, чтобы изнасиловать ее и убить, но его вовремя успела остановить полиция. Сериал «Охота на певицу» будет состоять из 16 серий, его начали снимать еще летом.

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Автор - Анна Пушкина
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