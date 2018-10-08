Михаил Шуфутинский извинился за казус во время концерта на Сахалине

Известный российский шансонье попал в неловкую ситуацию во время исполнения своей песни.

Сообщается, что автор легендарной композиции "3 сентября" Михаил Шуфутинский приехал в Южно-Сахалинск на запланированный концерт. Во время мероприятия он начал петь песню, которую знают все жители города, под названием "Ну что тебе сказать про Сахалин". Однако в какой-то момент певец понял, что забыл текст композиции, подбодрив зал словами "Молодцы, молодцы", который в свою очередь поддержал Шуфутинского аплодисментами.

Чуть позже на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал видеоотрывок с концерта, в котором извинился за казус и поблагодарил всех присутствующих за моральную помощь. Тем временем поклонники его творчества отмечают, что нет слов для того, чтобы выразить признательность за искренность и душевность исполнителя.