"Спасатель Малибу": Дима Билан рисковал жизнью ради женщины‍ в Непале

Российский певец рассказал подробности истории, которая произошла с ним накануне. Поклонники были в восторге, когда узнали, насколько самоотверженно он поступил.

Известный 36-летний российский исполнитель Дима Билан опубликовал в личном Instagram-аккаунте новую фотографию, которую сделал на отдыхе в Непале. Шоумен решил устроить себе отпуск и в последнее время часто делится с фанатами тем, как он проходит. В воскресенье же он рассказал поразительную историю, согласно которой выходит, что он рисковал жизнью ради женщины‍, когда занимался рафтингом.

По словам Билана, сначала они с командой преодолели 25 километров по реке Тришули, которая известна своим бурным нравом. Это заняло около двух часов. При этом, на спуске с одного из порогов из лодки выпала женщина, позже оказалось, что у нее английское гражданство. "Поймали", - сообщил певец.

Так как на фото он был мокрым, поклонники пришли к выводу, что он также лично принимал участие в спасательной операции. По этой причине они оставили множество комментариев, где похвалили его за смелость и мужество: "Спасатель Малибу. Вот она твоя миссия, твоё предназначение в жизни: Спасать жизни людей, их души. Ты ангел-хранитель , посланный на землю с конкретной миссией в человеческом облике", "Молодец!!! Желаю тебе крепкого здоровья и творческих успехов!", "Ничего себе, вот это экстрим".