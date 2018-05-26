«Это была большая любовь»: экс-жена Шнурова призналась, что грустит после развода

Матильда Шнурова устроила «вопрос-ответ» в Stories своего Instagram. Конечно же, поклонники спросили о разводе с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым.

Светская львица Матильда Шнурова захотела провести беседу со своими подписчиками. Для этого она использовала новую функцию Instagram, через которую пользователи могут задавать вопросы, а получатель – отвечать на них в своих Stories. У Матильды Шнуровой спрашивали о ее весе, росте, работе и предпочтениях в музыке. Не обошлось и без вопросов о разводе женщины с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Один из пользователей спросил, не сожалеет ли Матильда Шнурова о разводе с певцом. Также у светской львицы спросили, чтобы та изменила, если бы у нее появилась такая возможность. Матильда Шнурова отвечала весьма честно.

«Я не сожалею, я грущу»,- написала экс-жена Шнурова. Она призналась, что «на большее их не хватило». Матильда Шнурова также отметила, что грустит после развода, но указала, что они пытались «что-то изменить» в течении 11 лет. «Это была большая любовь», - написала Шнурова.

Поклонники считают, что Матильда Шнурова сильно грустит после развода. Однако, брак с музыкантом уже распался. Появляются слухи о том, что Сергей Шнуров уже строит отношения с новой пассией. О личной жизни Матильды Шнуровой пока что известно мало. Скорее всего, светская львица еще не готова к новому роману, так как не оправилась после развода.