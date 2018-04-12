Ким Кардашьян призналась, что ненавидит бойфренда-изменника своей сестры

Американская звезда Ким Кардашьян сообщила, что не будет терпеть в семье мужчину, который неоднократно изменял её сестре Хлое. Знаменитость заявила, что буквально ненавидит Тристана Томпсона.

В новом эпизоде реалити-шоу KUWTK Ким Кардашьян призналась, что считает, что гражданский муж Хлое Кардашьян баскетболист Тристан Томпсон не изменился и продолжает активно развлекаться с другими женщинами и изменять её младшей сестре. Ким сообщила, что не может принять такого человека в семью, так как не доверяет ему.

Более того, знаменитость сообщила, что видеоролик с изменами Томпсона, который попал в Интернет, является не одним случаем измены. Подобных видеозаписей у Хлое множество, однако она не хочет ещё больше публично обсуждать скандал. На данный момент девушка не планирует заканчивать отношения с бойфрендом-изменником.