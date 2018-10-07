Актриса Катерина Шпица получила предложение руки и сердце на сцене театра

Мужем артистки станет фитнес-тренер Руслан Панов, который является гендиректором фитнес-клуба X-Fit. Мужчина забежал на сцену после спектакля «Ромео и Джульетта», он встал на одно колено и предложил Катерине Шпице стать его женой.

32-летняя актриса Катерина Шпица уже была замужем. Ее первый брак был заключен со спортсменом и каскадером Константином Кадаевым. От него звезда родила сына Германа. Однако, пара рассталась, а сама Шпица снова оказалось незамужней и свободной.

На сцене театра имени Булгакова актриса исполнила роль Джульетты. Фитнес-тренер дождался окончания спектакля и выбежал на сцену, удивив не только публику, но и саму Катерину Шпицу. В итоге, актриса получила предложение руки и сердца. Зрители пришли в восторг и стали аплодировать романтическому поступку Панова.

Катерина Шпица сказала «да», теперь она невеста и будущая жена фитнес-тренера Руслана Панова. О мужчине известно не так много. Панов немного старше Шпицы, ему 35 лет. Сам он родился и рос в поселке Нюрба, Республики Саха.

Панов учился в Российской международной академии туризма. Не так давно он стал фитнес-тренером, это и стало поводом для его знакомства с актрисой.