Ольга Бузова рассказала Регине Тодоренко, что к ней никто не подходит знакомиться

Светская львица на программе Регины Тодоренко рассказала о своем одиночестве и и личной жизни.

Ольга Бузова стала новой героиней в шоу Регины Тодоренко. В рамках данного шоу герои делятся деталями личной жизни в рамках простого дружеского диалога с ведущей. При данных обстоятельствах Ольга и поведала о своем одиночестве.

Певица призналась, что после развода с Тарасовым она все время тратила на профессиональное развитие. Она поделилась, что у нее бывают такие периоды, когда у нее совсем не было выходных. После работы она просто “отключалась” на диване в гостиной, даже не смыв макияж.

Также она рассказала о том мужчине, которого хотела бы встретить, а затем и связать свою жизнь. Ольге нужен мужественный, сильный и, самое главное, абсолютно не публичный. В идеале его вообще никто не должен знать.

Также дива поделилась, что осуждает сексуальную связь без чувств, так как секс - это не спорт, он должен быть только с тем, кого любишь.

Помимо всего этого, Ольга пожаловалась Регине, что она никак не может ни с кем познакомиться. Она рассказало, что к ней даже никто не подходит, она поделилась, что опубликовала “сторис” со своей геолокацией, но все равно никого нет.

Напоминаем, что несколько дней назад Ольга опубликовала свой новый альбом “Принимай меня”, который певица назвала откровением.