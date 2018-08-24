Вышел трейлер третьего сезона «Стэн против сил зла»

Сегодня, 20:16 \\ Шоу-бизнес

В сети появился трейлер третьего сезона американского комедийного сериала в жанре ужасов «Стэн против сил зла» («Stan Against Evil»), премьера которого по традиции произойдет в Хеллоуин. 

В предстоящем сезоне шоу зрители будут наблюдать как за привычными персонажами, так и за незнакомыми героями, которые присоединятся к паре шерифов в маленьком городке, что сформирует новые сюжетные линии.

Сам сериал «Стэн против сил зла» повествует о приключениях шерифов Уиллардс-Милла, который построен на месте массового сожжения ведьм, произошедшего несколькими веками ранее. По данной причине в городе постоянно случаются сверхъестественные события, сопровождаемые появлением демонов, вампиров, призраков, мумий и, естественно, ведьм. 

Премьера третьего сезона шоу состоится 31 октября на американском телеканале IFC. Трейлер был опубликован с аккаунта канала в YouTube.

 

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Автор - K Abou Taam
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