Продюсер бондианы заявила, что женщине не быть агентом 007

Американский продюсер Барбара Брокколи (Barbara Broccoli), работающая над фильмами бондианы, продолжая тем самым дело своего отца, который является основателем франшизы, рассказала, что на роль агента 007 женщины не будут рассматриваться никогда. Информация была получена в ходе проведения интервью британским газетным изданием The Guardian.

Барбара объяснила, что Джеймс Бонд с самого начала был задуман как персонаж мужского пола, и она надеется, что таким он и останется до конца. «Не нужно превращать мужчин в женщин», – сказала продюсер. Вместо смены пола главного героя бондианы она предложила ввести большее количество женских персонажей с интересными историями.

Барбара заметила, что женщина может стать режиссером или сценаристом для предстоящих частей бондианы. Она даже сказала, что ей пришлось бы подобное весьма по душе.

Вопреки последней информации, назвать Барбару консервативной нельзя – ранее продюсер утверждала, что идея темнокожего актера в роли нового агента 007 может быть весьма привлекательной.

В предстоящем фильме «Бонд 25» («Bond 25») ведущую роль по-прежнему исполнит Дэниэл Крэйг (Daniel Craig), у которого возник конфликт с режиссером Дэнни Бойлом (Danny Boyle), после которого последний покинул проект. Режиссерское кресло вместо него занял Кэри Фукунага (Cary Fukunaga), который знаком зрителям по эпизодам первого сезона сериала «Настоящий детектив» («True Detective»). Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2020 года.