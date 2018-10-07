«Всё на деструктиве»: Санта Димопулос раскритиковала бой Нурмагомедова против Макгрегора

Сегодня, 18:33 \\ Шоу-бизнес

Известная певица возмущена тем, какой ценой пиар-менеджеры стали привлекать зрителей к спортивным событиям.

Санта Димопулос отмечает, что все события, предшествующие или завершающие бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора, были специально разработаны экспертами в сфере рекламы. «Давайте посмотрим по сути: двое взрослых людей долго оскорбляют и поддевают друг друга, устраивая сомнительные перформансы как перед, так и после боя. Весь же остальной мир (рейтинги трансляций зашкаливают) это поощряет, и давая заработать агентам, промоутерам, и прочим людям, находящимся в тени. Какая роль спорта в этом всем?» - задаётся вопросом звезда, раскритиковав бой известных борцов.

Певица написала в своём посте недовольства о том, что ей обидно, что все популярные спортивные события стали рекламироваться посредством внедрения «деструктива». Доля спорта даже в боях UFC стала ничтожной, но активно развивается ветвь продвижения собственного бренда или идей. Например, в случае Макгрегора это виски Proper Twelve, а Нурмагомедов имеет возможность пропагандировать идеи возобновления давних мусульманских традиций, заполучив уважение дагестанской молодёжи.

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Автор - Олеся Куприна
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