«Игромания» закрывает печатный журнал в 2018

«Игромания» намерена закрыть печатную версию ежемесячного журнала в конце 2018 года. Декабрьский номер издания о видеоиграх станет 255-м по счету и последним бумажным выпуском. Информация поступила от представителя журнала Никиты Власова в течение выставки «ИгроМир 2018» для любителей интерактивных развлечений.

Сайт издания – igromania.ru – вместе с каналами на видеостриминговом сервисе Twitch и видеохостинге YouTube продолжат свое существование.

Дмитрий Шепелев, который является редактором «Игромании», подтвердил слова сотрудника о прекращении работы печатного журнала, добавив, что решение о закрытии является не спонтанным, а спланированным. Он предложил читателям следить за анонсами и новостями издания на сайте.

Журнал «Игромания» выходит в свет с 1997 года благодаря издательскому дому «Игромедиа». Ежемесячное издание является самым крупным в стране по тиражу и количеству читателей. Каждый печатный журнал составляет приблизительно от ста до 250 страниц.