Внебрачный ребёнок Джорджа Майкла живёт в Швеции – бывшая любовница певца

Женщина рассказала, что родила влюблённому в неё Джорджу Майклу сына.

Доказать отцовство певца его бывшая любовница пытается с конца 1990-х. Ещё тогда она пыталась выдать подозрительные тесты ДНК, материал для которых якобы сдавал сам Майкл, за подтверждение её слов. Жительница Швеции по имени Ульрика Вонвольф уверяет, что имела роман с певцом в августе 1997 года во время своего посещения Великобритании.

Напомним, что британский певец, до признания себя уверенным гомосексуалистом в 1990-х, рассказывал, что часто спал с женщинами, но никогда не чувствовал к ним любви. Сегодня Ульрика апеллирует новым тестом ДНК, сделанным в августе 2018 года (певец умер в 2016-м). Защищающие права Джорджа Майкла юристы полагают, что все доказательства существования внебрачного ребёнка певца – фикция.

Сегодня молодому человеку, которого шведка пытается выдать за сына легендарного исполнителя, 20 лет и он проживает в Швеции. На уже удалённой странице Ульрики в Facebook некогда были размещены фото с Майклом, датированные 1997 годом. Однако специалисты полагают, что они тоже могли быть результатом монтажа. Ульрика Вонвульф заявляет, что певец приезжал к сыну в Швецию и даже помогал ему материально, но сам Майкл неоднократно заявлял в интервью, что детей не имеет и очень этому рад.